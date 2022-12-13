المؤتمرنت -

استمرار الأجواء الباردة في 11 محافظة يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع.



كما تستمر الأجواء الباردة والشديدة البرودة في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب، غرب كل من الجوف ومأرب.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في عمران، 4.2 في ذمار، 4.9 في صنعاء، 9.7 في المحويت.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمسافرين والمزارعين، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.