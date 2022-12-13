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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الأعمال الشيخ أحمد سالم العولقي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والعمل الخيري والاجتماعي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة رجل الأعمال أحمد العولقي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة رجل الأعمال أحمد العولقي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الأعمال الشيخ أحمد سالم العولقي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والعمل الخيري والاجتماعي.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد الشيخ محمد أحمد سالم العولقي وإخوانه وكافة آل العولقي بمديرية البيضاء محافظة البيضاء بهذا المصاب.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد وأعماله الجليلة ونهجه الخيري تجاه مجتمعه.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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