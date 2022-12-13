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المؤتمر نت - أغلقت وزارة الصناعة والتجارة اليوم عدداً من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية، وتحرير محاضر الضبط والانذار لعدد من المولات التجارية وتجار الجملة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

إغلاق عدد من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية

المؤتمرنت -
إغلاق عدد من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية
أغلقت وزارة الصناعة والتجارة اليوم عدداً من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية، وتحرير محاضر الضبط والانذار لعدد من المولات التجارية وتجار الجملة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لمخالفتها القائمة السعرية للسلع الأساسية المقرة من الوزارة.

وخلال نزول ميداني نفذته فرق الرقابة التابعة لوزارة الصناعة ومكتبي الأمانة ومحافظة صنعاء، أشار وكيل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة محمد قطران إلى أن إغلاق بعض الشركات المخالفة جاء بعد إجراءات رسمية بإخطار تلك الشركات بالالتزام بالقائمة السعرية التي تم إعدادها وفق دراسات دقيقة لحساب التكاليف وحسب متغيرات الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن الوزارة ومكاتبها رصدت مخالفة بعض الشركات للقائمة السعرية والرفع غير المبرر للأسعار، ما اضطرها لاتخاذ إجراءات قانونية بالإغلاق.. مؤكداً أن الشركات غير المتجاوبة تم إغلاقها بموجب محاضر رسمية.

ونوه الوكيل قطران بتجاوب الشركات والتجار مع الوزارة في الالتزام بالقائمة السعرية.. مشدداً على أهمية دور السلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات في عملية الرقابة على الأسعار بما يعود بالفائدة على المستهلك.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين للقائمة السعرية وستتخذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

بدوره أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة ماجد السادة إلى أن فرق الرقابة الميدانية تعمل بصورة مستمرة من خلال النزول الميداني للتأكد من مدى تطبيق القائمة السعرية المخفضة.

وأوضح أن الفرق الميدانية منتشرة في مختلف مديريات ومناطق أمانة العاصمة.

من جهته أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء فهد الغرباني، أن المكتب بدأ تنفيذ خطة نزول ميداني مقرة من وزارة الصناعة للرقابة على كبار ومنتجي ومستوردي الأغذية وتجار الجملة والتجزئة لضمان تنفيذ القائمة السعرية وخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية.








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