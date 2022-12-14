المؤتمرنت -

وفاة وإصابة 21 شخصاً في 18 حادثاً مرورياً

توفي وأصيب 21 شخصاً إثر حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات.



وأكدت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، وفاة 5 مواطنين وإصابة 16 آخرين بينهم 5 إصاباتهم بليغة، جراء 18 حادثاً مرورياً توزع بين صدام ودهس وانقلاب.



وأشارت إلى أن تلك الحوادث تسببت بخسائر مادية تقدر بنحو 3 ملايين و820 ألف ريال.



وأرجعت الإحصائية أسباب الحوادث المرورية إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة.



ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية المعقولة في الشوارع والطرقات ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث.