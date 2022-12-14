المؤتمرنت -

جثة داخل شوالة.. تفاصيل جديدة حول مقتل هند ناشر في حبيش

كشفت شرطة محافظة إب، عن تفاصيل جريمة مقتل المواطنة هند أحمد ناشر في مديرية حبيش، وإلقاء القبض على المتهمة بارتكابها.



وأوضح مصدر بشرطة المحافظة أن الأجهزة الأمنية بالمديرية تحركت فور تلقيها بلاغا عن وجود جثة داخل شوالة في طريق منطقة الصبوب، حيث تم التعرف على الجثة، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة بمركز المحافظة.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعرفت بعد إجراء التحريات وجمع الاستدلالات على المتهمة بارتكاب الجريمة، وقامت بضبطها والتحقيق معها، والتي اعترفت بقيامها بالاعتداء على المجني عليها بطعنها بآلة حادة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور.



وبين المصدر أن سبب ارتكاب الجريمة يعود لخلافات عائلية سابقة بين المتهمة والمجني عليها.



واستنكرت شرطة المحافظة التناولات المغلوطة عن الجريمة من قبل بعض الإعلاميين والناشطين دون معرفة التفاصيل، مما يؤثر على سير الإجراءات الأمنية.. داعية إلى استقاء المعلومات من المصدر الرسمي لوزارة الداخلية المتمثل في مركز الإعلام الأمني.