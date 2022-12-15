المؤتمرنت -

الحديدة.. إتلاف 9700 جسم حربي من مخلفات العدوان

أتلف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، اليوم، أكثر من 9 آلاف و700 جسم حربي من مخلفات العدوان ومرتزقته بمحافظة الحديدة.



شمل الإتلاف، بحضور مدير فرع المركز التنفيذي بمحافظة صعدة أحمد أبو خلبة، الألغام والأجسام الحربية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته التي تم اكتشافها في مناطق جنوب الحديدة خلال الأشهر الماضية.



وأوضح مدير الرقابة والمتابعة بالمركز التنفيذي، عبد الغني الديلمي، أن عملية الإتلاف شملت قنابل عنقودية وألغام تلوثت بها ضواحي مدينة الحديدة والمديريات الجنوبية، مشيرًا إلى أن المركز يقوم بواجبه الإنساني بالحد الأدنى من الإمكانيات المتاحة.



فيما دعا المسؤول الإعلامي في المركز، عبد الله شاعب، المنظمات الدولية والإنسانية إلى مناصرة المركز في إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة ليقوم بواجبه في تطهير المناطق الملوثة بمخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية وغيرها من المتفجرات.