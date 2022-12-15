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أخبار
المؤتمر نت - أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار، اليوم، فروع عدد من شركات إنتاج وتسويق المواد الغذائية

إغلاق بعض فروع شركات المواد الغذائية في ذمار

المؤتمرنت -
إغلاق بعض فروع شركات المواد الغذائية في ذمار
أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار، اليوم، فروع عدد من شركات إنتاج وتسويق المواد الغذائية لمخالفتها القائمة السعرية المحددة من قبل الوزارة.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة، هاشم إبراهيم الوريث، أنه تم أيضاً إشعار وكلاء تلك الشركات بالالتزام بالقائمة السعرية للسلع الأساسية مالم سيتم إغلاق محلاتهم.

ولفت إلى ترتيبات لبدء حملة ميدانية بعد غد السبت للرقابة على تطبيق قائمة الأسعار الجديدة، وإشهارها على مستوى مركز المحافظة والمديريات، مؤكدا أن المكتب لن يتهاون في ضبط المخالفين والمتلاعبين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا الوريث المواطنين للإسهام في تعزيز جهود الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم المجاني 147.








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