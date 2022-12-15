المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز مجدداً سفينتي بنزين

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينتي بنزين ومنعهما من الوصول إلى ميناء الحديدة.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما يزال يمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية التي تحمل طابع إنساني.



وبين أن تحالف العدوان احتجز اليوم سفينتي البنزين " فيفيانا - إنهونا" بعد تفتيشهما القسري في جيبوتي.. مشيراً إلى أنه باحتجاز السفينتين ارتفع عدد السفن المحتجزة إلى 4.



وحمل المتوكل تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية احتجاز سفن الوقود والتسبب في مضاعفة معاناة الشعب اليمني.