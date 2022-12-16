المؤتمرنت -

تحذيرات من أجواء شديدة البرودة في هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة، في عدة محافظات، ورياحاً قوية تسبب اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، المحويت، إب، وبارداً نسبياً إلى بارد في صحارى محافظات المهرة، حضرموت، مأرب والجوف.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 10-20 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وشرق أرخبيل سقطرى.



وحذر المركز المواطنين من الطقس البارد داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة وحماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وشرق أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر.