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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة عبده سنان قاسم الشماخي، أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية الفاعلة في مديرية وصاب السافل -محافظة ذمار- الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبده الشماخي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبده الشماخي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة عبده سنان قاسم الشماخي، أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية الفاعلة في مديرية وصاب السافل -محافظة ذمار- الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى نجله فؤاد عبده سنان قاسم الشماخي وباقي أفراد الأسرة، وكافة آل الشماخي في عزلة بني الشماخ، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..








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