المؤتمرنت -

27 حادثاً مرورياً في يوم: وفاة وإصابة 44 شخصاً

توفي وأصيب 44 شخصاً جراء حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الخميس.



وأكدت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، وفاة 4 أشخاص وإصابة 40 أخرين بينهم 29 إصابتهم بليغة، جراء 27 حادثاً مرورياً شمل صدام ودهس وانقلاب.



وأوضحت أن الخسائر المادية لتلك الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة تقدر بنحو 5 ملايين ريال يمني.



ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية في الشوارع والطرقات ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث.