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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الأعمال عمر حفظ الله الكميم، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال عمر الكميم

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال عمر الكميم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الأعمال عمر حفظ الله الكميم، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجله صالح عمر الكميم وإخوانه، وافراد الاسرة وجميع آل الكميم، في هذا المصاب.

وأشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة الاقتصاد من خلال مسيرته المهنية، سواءً في مؤسسة الأسمنت اليمنية أو البنك اليمني للإنشاء والتعمير أو إدارة شركة التبغ والكبريت، حيث كان من الرجال الأوفياء للوطن والشعب، ومن الكوادر القيادية الفاعلة الذي عمل بإخلاص وتفانٍ ونكران للذات في كل المهام والمسئوليات التي أُنيطت به.

وأكد أن الوطن فقدا برحيله شخصية اقتصادية بارزة.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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