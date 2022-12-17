المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً شديد البرودة إلى بارد في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع طقساً شديد البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، غرب الجوف ومأرب.



ومن المحتمل أيضاً طقساً بارداً في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، المحويت، إب، وبارداً نسبياً إلى بارد في صحارى محافظات المهرة، حضرموت، مأرب والجوف.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 12-22 عقدة مع هبات تصل إلى 26عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وشرق أرخبيل سقطرى.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2 في عمران، 2.3 في ذمار، 3 في صنعاء، 5.3 في السدة، 8 في إب ، 8.5 في المحويت.



وحذر المركز المواطنين من الطقس شديد البرودة داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة للوقاية، وحماية المحاصيل الزراعية، وتغطيتها.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وشرق أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر.