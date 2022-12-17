السبت, 17-ديسمبر-2022 الساعة: 04:24 م - آخر تحديث: 03:48 م (48: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - وصول 62 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن

وصول 62 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن

المؤتمرنت -
وصول 62 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن
أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن وصول أكثر من 9200 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال نوفمبر الماضي.

وقالت في تقرير حديث لها، إن مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لها، سجلت دخول 9,212 مهاجرا أفريقيا إلى اليمن في شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44% مقارنة بشهر أكتوبر 2022 الذي دخل فيه 6,381 مهاجراً.

وأوضحت أن إجمالي عدد المهاجرين في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر ما يقدر ب62.613 مهاجرا.

ووفقاً للمصفوفة، فإن غالبية المهاجرين الواصلين إلى اليمن، كانوا من الإثيوبيين وبنسبة 97%، فيما كانت نسبة الـ3% المتبقية من الصوماليين، كما شكل الذكور نسبة 68%، فيما كانت النساء بنسبة 14%، إضافة إلى 9% من الأولاد و6% من الفتيات.

وأشارت إلى أن الصراع لا يزال هو المحرك الأساسي وراء هجرة الأفارقة نحو اليمن، خاصة في النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت: "في حين أن الأسباب الاقتصادية كانت وراء الهجرات في النصف الأول من العام، فإنه، ومنذ شهر أغسطس، أصبح الصراع هو السبب، وفي نوفمبر الماضي كان سبباً لهجرة 42% من إجمالي الأفارقة الواصلين إلى اليمن".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط
علوم وتقنية: تحذير من تناول فيتامين “د” بجرعات زائدة
مجتمع مدني: العلامة الأولى لسرطان المريء
عربي ودولي: الصومال: مقتل 28 مسلحاً من حركة "الشباب"
فنون ومنوعات: سميرة سعيد لمنتخب المغرب: صنعتم الحلم
عربي ودولي: قرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها
محافظات: ضبط 27 مخالفة تموينية في حجة
أخبار: قصف مليشيا الإصلاح على وادي عبيدة يوقع 7 قتلى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ منصور عزان
أخبار: 58 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: قصف سعودي عنيف على مناطق حدودية بصعدة
رياضة: المغرب يستضيف كأس العالم للأندية
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
محافظات: عمران.. مخيم مجاني للعيون في حرف سفيان
أخبار: إتلاف 8 أطنان مواد متنوعة مخالفة للمواصفات
عربي ودولي: قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بماليزيا
أخبار: وفاة وإصابة 52 شخصاً في حوادث مرورية
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبده الشماخي
أخبار: تحذيرات من أجواء شديدة البرودة بهذه المحافظات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل مانع الصيح
أخبار: مأرب.. استشهاد طفل بانفجار مقذوف في رحبة
رياضة: المغرب يحتج على "ظلم" حكم مباراة فرنسا
أخبار: تحالف العدوان يحتجز مجدداً سفينتي بنزين
أخبار: 45 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
فنون ومنوعات: طفلة تسقط أكبر مجرم إباحي في مصر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022