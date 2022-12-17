المؤتمرنت -

وصول 62 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن وصول أكثر من 9200 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال نوفمبر الماضي.



وقالت في تقرير حديث لها، إن مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لها، سجلت دخول 9,212 مهاجرا أفريقيا إلى اليمن في شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44% مقارنة بشهر أكتوبر 2022 الذي دخل فيه 6,381 مهاجراً.



وأوضحت أن إجمالي عدد المهاجرين في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر ما يقدر ب62.613 مهاجرا.



ووفقاً للمصفوفة، فإن غالبية المهاجرين الواصلين إلى اليمن، كانوا من الإثيوبيين وبنسبة 97%، فيما كانت نسبة الـ3% المتبقية من الصوماليين، كما شكل الذكور نسبة 68%، فيما كانت النساء بنسبة 14%، إضافة إلى 9% من الأولاد و6% من الفتيات.



وأشارت إلى أن الصراع لا يزال هو المحرك الأساسي وراء هجرة الأفارقة نحو اليمن، خاصة في النصف الثاني من العام الجاري.



وقالت: "في حين أن الأسباب الاقتصادية كانت وراء الهجرات في النصف الأول من العام، فإنه، ومنذ شهر أغسطس، أصبح الصراع هو السبب، وفي نوفمبر الماضي كان سبباً لهجرة 42% من إجمالي الأفارقة الواصلين إلى اليمن".

