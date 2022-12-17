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المؤتمر نت - احتجز تحالف العدوان، اليوم، سفينة بنزين جديدة ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى 5

تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "جي اتش اوستن"

المؤتمرنت -
تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "جي اتش اوستن"
احتجز تحالف العدوان، اليوم، سفينة بنزين جديدة ليرتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى 5.

وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة البنزين "جي اتش اوستن" ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وقال "إمعاناً منه في الحصار وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني قام تحالف العدوان الأمريكي السعودي باحتجاز سفينة البنزين بالرغم من طابعها الإنساني وتفتيشها القسري في جيبوتي".

ولفت المتوكل إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية.. مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالضغط على تحالف العدوان والأمم المتحدة لسرعة الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة وعدم ممارسة القرصنة عليها مستقبلا.








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