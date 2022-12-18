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أخبار
المؤتمر نت - توفي وأصيب 275 شخصاً جراء حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات خلال الأسبوع المنصرم

وفاة وإصابة 275 شخصاً بحوادث مرورية خلال أسبوع

المؤتمرنت -
وفاة وإصابة 275 شخصاً بحوادث مرورية خلال أسبوع
توفي وأصيب 275 شخصاً جراء حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات خلال الأسبوع المنصرم.

وأكدت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، وفاة 29 مواطناً، وإصابة 246 أخرين، منهم 178 إصابتهم بليغة، جراء 178 حادثاً مرورياً شمل صدام ودهس وانقلاب وسقوط.

وأوضحت أن الخسائر المادية لتلك الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة تقدر بنحو 63 مليون و600 ألف ريال يمني.

ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية المعقولة في الشوارع والطرقات ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث.








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