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كأس العالم 2022 .. دمـوع على خـد المونديال ( صور)

كأس العالم 2022 .. دمـوع على خـد المونديال ( صور) مشاهد تفاعلية مؤثرة على مستطيل ومدرجات ملاعب كاس العالم مونديال قطر 2022م، دموع منهمرة بغزارة على خدود مشجعي/ات المنتخبات المنهزمة، نوبات بكاء لنجوم منتخبات مقصيّة من مختلف أدوار المونديال.



في خضم الحماس الكروي لنهائيات كأس العالم 2022، ومتعةاللعبة الساحرة، ستبقى عيون الجماهير وانفعالاتهم فرحاً وحزناً، إبتهاجا وحسرة، في المدرجات، وأمام شاشات البث المباشر في كل أرجاء المعمورة، خير شاهد على حيوية اللعبة وفاعليتها كقاسم إنساني مشترك يوحّد العالم متجاوزاً الحدود واللغات والألوان..



















-الصور نقلا عن موقع kooora

