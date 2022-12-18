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المؤتمر نت - في خضم الحماس الكروي لنهائيات كأس العالم 2022، ومتعة هذه اللعبة العالمية الساحرة، ستبقى عيون الجماهير وانفعالاتهم فرحاً وحزناً، إبتهاجا وحسرة،

كأس العالم 2022 .. دمـوع على خـد المونديال ( صور)

المؤتمرنت -
كأس العالم 2022 .. دمـوع على خـد المونديال ( صور)

مشاهد تفاعلية مؤثرة على مستطيل ومدرجات ملاعب كاس العالم مونديال قطر 2022م، دموع منهمرة بغزارة على خدود مشجعي/ات المنتخبات المنهزمة، نوبات بكاء لنجوم منتخبات مقصيّة من مختلف أدوار المونديال.



في خضم الحماس الكروي لنهائيات كأس العالم 2022،  ومتعةاللعبة الساحرة، ستبقى عيون الجماهير وانفعالاتهم فرحاً وحزناً، إبتهاجا وحسرة،  في المدرجات، وأمام شاشات البث المباشر في كل أرجاء المعمورة، خير شاهد على حيوية اللعبة وفاعليتها كقاسم إنساني مشترك يوحّد العالم  متجاوزاً الحدود واللغات والألوان..



حسرة مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش بعد الهدف الثاني للأرجنتين 13 ديسمبر



حزن لاعب منتخب إنجلترا هاري كين بعد خسارة المباراة من فرنسا 10 ديسمبر لحظة خروج كريستيانو رونالدو باكيا وحزينا بعد خسارة المباراة من المغرب - 10 ديسمبر



 



حسرة لاعبي منتخب البرازيل بعد اقصاءهم من دور الربع امام منتخب كرواتيا بضربات الترجيح.- 9 ديسمبر



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