المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة البرودة، وتأثر المياه الإقليمية الشرقية وأرخبيل سقطرى بالمنخفض الجوي وسط البحر العربي خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار الأجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران ، صعدة، غرب الجوف ومأرب.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، المحويت وإب، وباردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.



وأشار إلى استمرار تمركز المنخفض الجوي وسط البحر العربي والذي يؤثر حاليا على المياه الإقليمية الشرقية وأرخبيل سقطرى، لافتاً إلى احتمال أن تصاحبه سماء ملبدة بالغيوم وهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية تصل إلى حد الغزارة أحياناً.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1 في ذمار، 2 في عمران، 2.4 في صنعاء، 4.2 في السدة، 7.2 في إب ، 10 في عتق.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى من سوء الأحوال الجوية.

