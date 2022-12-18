الأحد, 18-ديسمبر-2022 الساعة: 03:14 م - آخر تحديث: 02:25 م (25: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية.

أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة البرودة، وتأثر المياه الإقليمية الشرقية وأرخبيل سقطرى بالمنخفض الجوي وسط البحر العربي خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار الأجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران ، صعدة، غرب الجوف ومأرب.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، المحويت وإب، وباردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.

وأشار إلى استمرار تمركز المنخفض الجوي وسط البحر العربي والذي يؤثر حاليا على المياه الإقليمية الشرقية وأرخبيل سقطرى، لافتاً إلى احتمال أن تصاحبه سماء ملبدة بالغيوم وهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية تصل إلى حد الغزارة أحياناً.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1 في ذمار، 2 في عمران، 2.4 في صنعاء، 4.2 في السدة، 7.2 في إب ، 10 في عتق.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى من سوء الأحوال الجوية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ملفات تفاعلية: كأس العالم 2022 .. دمـوع على خـد المونديال ( صور)
مجتمع مدني: 4 أسباب لسيلان الأنف في الشتاء
فنون ومنوعات: رانيا يوسف تحتفل مع مصطفى الآغا بكأس العالم
عربي ودولي: العدو يصادر 3492 دونمًا من أراضي عقربا
أخبار: 89 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: كرواتيا تحصد برونزية كأس العالم 2022
محافظات: البيضاء: تدشين حملة الرقابة على الأسعار
أخبار: العدوان يحتجز سفينة البنزين "جي اتش اوستن"
أخبار: وفاة وإصابة 50 شخصاً في حوادث مرورية
أخبار: “التعريف بالقانون الانساني” في دورة تدريبية بصنعاء
رياضة: 5 مليارات مشاهد حول العالم تابعوا المونديال
اقتصاد: ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط
أخبار: وصول 62 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات يمنية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة رجل الأعمال الكميم
أخبار: 27 حادثاً مرورياً في يوم: وفاة وإصابة 44 شخصاً
علوم وتقنية: تحذير من تناول فيتامين “د” بجرعات زائدة
مجتمع مدني: العلامة الأولى لسرطان المريء
عربي ودولي: الصومال: مقتل 28 مسلحاً من حركة "الشباب"
فنون ومنوعات: سميرة سعيد لمنتخب المغرب: صنعتم الحلم
أخبار: بـ"خطوة بسيطة".. يمكن حل مشكلة النوم
عربي ودولي: قرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها
محافظات: ضبط 27 مخالفة تموينية في حجة
أخبار: قصف مليشيا الإصلاح على وادي عبيدة يوقع 7 قتلى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ منصور عزان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022