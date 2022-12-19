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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة البرودة إلى باردة في معظم المحافظات، وهطول أمطار رعدية متفرقة على أرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.. والأرصاد يحذر

المؤتمرنت -
أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.. والأرصاد يحذر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة البرودة إلى باردة في معظم المحافظات، وهطول أمطار رعدية متفرقة على أرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع استمرار الأجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، غرب محافظتي الجوف ومأرب.

ومن المحتمل أجواء باردة في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، المحويت وإب، كما ستكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.

وأشار المركز إلى أن السماء ستكون ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أرخبيل سقطرى وما حولها.

وحسب المركز ستكون الرياح نشطة إلى شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 0.5 في ذمار، 3 في صنعاء، 3 في عمران، 5.3 في السدة، 6.5 في إب، 9.2 في المحويت، 10.6 في عتق.

وحذر المركـز المواطنين والمزارعين والمسافرين إلى المناطق المتوقع انخفاض درجات الحرارة فيها من الأجواء شديدة البرودة ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في المياه الإقليمية وحول أرخبيل سقطرى من سوء الأحوال الجوية.








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