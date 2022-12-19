المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل باكر

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الاعمال عصام حسين حسين باكر، واخوانه، وكافة ال باكر، بمديرية عمران محافظة عمران، وذلك في وفاة رجل الأعمال الحاج / حسين بن حسين احمد باكر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

