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المؤتمر نت - افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان اليوم بصنعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للعمل التطوعي

الرويشان يفتتح المؤتمر الثاني للعمل التطوعي

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
الرويشان يفتتح المؤتمر الثاني للعمل التطوعي
افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان اليوم بصنعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للعمل التطوعي الذي يقيمه على مدى يومين قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع قسم الخدمة الاجتماعية جامعة صنعاء، ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية.

وأكد الرويشان على أهمية العمل التطوعي الذي يمثل جانب تكاملي بين مختلف القطاعات والمجتمع، وأن الشعب اليمني ترجم خلال ثمان سنوات من العدوان والحصار المعنى الحقيقي للعمل التطوعي والصمود الاسطوري، الذي كان صموده يرتكز بالأساس على الدافع التطوعي، وهو ما يجب أن يشمل المجتمع ومختلف المؤسسات باعتباره عمل ديني بالدرجة الأولى ثم انساني ووطني.

وحث نائب رئيس الوزراء المؤسسات الحكومية على خلق مزيد من التقارب مع المجتمع، مشيراً الى صعوبة وقوف أي حكومة إلا اذا كانت علاقتها بالمجتمع قوية ومتينة، مشدداً على المنظمات الدولية بأن توجه كافة برامجها نحو الجوانب التطوعية التي تخدم وتلبي احتياجات المجتمع، حيث أن هناك برامج تابعة لها تكون بعيدة عن الاعمال التطوعية، وأن يكون للقطاع الخاص دور جاد في هذا الجانب، متمنياً خروج المؤتمر بتوصيات جادة وستعمل الحكومة على تنفيذها.

وفي الافتتاح الذي حضره نائب وزير الخارجية حسين العزي ووكيل وزارة الداخلية اللواء على طاهر الصيفي ووكيل قطاع الإرشاد في وزارة الارشاد صالح الخولاني ووكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم ووكيل قطاع الرعاية الاجتماعية علي جران، قال نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول إن الشعب اليمني صامد بفضل العمل التطوعي والمشاركات المجتمعية، كون العدوان والحصار قطع الكثير من مصادر الدخل لدى المواطنين، حيث استطاع الشعب تجاوز هذه العوائق التي وضعها العدوان بفضل صمودهم سواء الجيش والأمن أو معلمين أو موظفين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة وعملهم التطوعي على مدار الساعة دون رواتب.

وأضاف "نوصي الحكومة بأن تكون الأولوية للموظفين في كافة المؤسسات والقطاعات الذين استمروا في أعمالهم بشكل تطوعي وبدون رواتب، على مدى ثمان سنوات من العدوان والحصار".

وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي سعيد الرزامي قد استعرض جهود الوزارة في سبيل تفعيل العمل التطوعي من خلال انعقاد المؤتمر الأول العام الماضي وصولا الى انعقاد هذا المؤتمر، وأن المؤتمر يهدف الى تعميق ثقافة العمل التطوعي، باعتبار المبادرات المجتمعية من أهم ما يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب الخدمي والتنموي والذي يشكل حلاً للعديد من العوائق، في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا نتيجة العدوان والحصار منذ ما يقارب ثمان سنوات، وهو ما يتطلب التعاون الوثيق بين الجهات الرسمية والمجتمع.








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