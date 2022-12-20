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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء شديدة البرودة إلى باردة في عدة محافظات

أجواء شديدة البرودة في 8 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة في 8 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء شديدة البرودة إلى باردة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران ، صعدة، الضالع غرب كلا من الجوف ومأرب.

ومن المحتمل أجواء باردة في مرتفعات محافظات حضرموت ، شبوة، أبين، لحج ، تعز، إب وريمة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 28عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب .

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1 في ذمار، 1 في عمران، 2.4 في صنعاء، 5.3 في السدة، 7.8 في إب، 9 في المحويت، 9.4 في عتق.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في تلك المناطق والمسافرين إليها من الأجواء الباردة وشديدة البرودة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها وحماية المحاصيل الزراعية وإيواء الثروة الحيوانية في أماكن دافئة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.








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