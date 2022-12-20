المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل هزبر

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ عبدالله سفيان هزبر، شيخ عزلة بني زياد، مديرية شرعب الرونة، بمحافظة تعز، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد معمر عبدالله سفيان هزبر، وإخوانه، وأفراد الأسرة، وكافة آل هزبر، بمحافظة تعز، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

