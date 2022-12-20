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أخبار
المؤتمر نت - أصيب 3 مدنيين بجروح خطيرة، جراء انفجار مخلفات العدوان في الحديدة ومأرب والجوف

جرحى مدنيون بمخلفات العدوان في 3 محافظات

المؤتمرنت -
جرحى مدنيون بمخلفات العدوان في 3 محافظات
أصيب 3 مدنيين بجروح خطيرة، جراء انفجار مخلفات العدوان في الحديدة ومأرب والجوف.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن هذه القنابل والألغام والمخالفات تسببت بإصابة 3 مواطنين بينهم فتاة 16 عاماً في مديرية حريب بمأرب، ومديرية التحيتا بالحديدة، والمصلوب في الجوف.

ويسجل المركز التنفيذي بشكل يومي سقوط ضحايا، بسبب التلوث الكبير للألغام والقنابل العنقودية، وعدم توفير مستلزمات تأشير المناطق الملوثة بالقنابل العنقودية، ومخلفات الحرب، والتي تمثل خطراً كبيراً على حياة المدنيين والنازحين العائدين إلى مناطقهم.








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