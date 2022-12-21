المؤتمرنت -

دعوة المزارعين إلى حماية المحاصيل من الصقيع

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء شديدة البرودة إلى باردة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات للوقاية منها وحماية المحاصيل الزراعية من الصقيع.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات عمران، ذمار، صنعاء، البيضاء، صعدة وغرب محافظتي الجوف ومأرب.



ويُحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات حضرموت، شبوة، أبين، الضالع، إب وريمة.



وأشار المركز إلى رياح نشطة إلى شديدة تصل أقصى سرعه لها إلى 28عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 1.5 في عمران، 2.5 في ذمار، 2.6 في صنعاء، 5.4 في السدة، 6.5 في المحويت، 10 في عتق.



وحذر المركز المواطنين، في تلك المناطق والمسافرين إليها من الأجواء شديدة البرودة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها وحماية المحاصيل الزراعية من الصقيع "الضريب"، وإيواء الثروة الحيوانية والنحل في أماكن دافئة.



ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الامواج.