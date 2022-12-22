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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الطقس بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

تحذير من أجواء شديدة البرودة في 6 محافظات

المؤتمرنت -
تحذير من أجواء شديدة البرودة في 6 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الطقس بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المتوقع أن يظل الطقس بارداً إلى شديد البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران، صعدة وشمال شرق محافظة إب، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة هناك.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في محافظة الضالع وشمال محافظة لحج وهضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، تعز، ريمة، المحويت، مأرب والجوف.

وذكر المركز أن الطقس قد يكون بارداً نسبياً إلى بارد في صحارى محافظات المهرة، حضرموت، مارب والجوف.

وحسب المركز ستكون الرياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 12-24 مع هبات تصل إلى 34عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3 في ذمار، 3 في عمران، 4.7 في صنعاء، 8.3 في السدة، 9.2 في سيئون، 96 في عتق، 9.8 في المحويت.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الباردة والشديدة البرودة والمسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

وحث المزارعين ومربي النحل والماشية على عمل الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية والنحل والثروة الحيوانية من الطقس شديد البرودة.

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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