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أخبار
المؤتمر نت - ضبط مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة 436 مخالفة تموينية، وأغلق 8 منشآت تجارية

إغلاق 8 منشآت تجارية وضبط 436 مخالفة بالأمانة

المؤتمرنت -
إغلاق 8 منشآت تجارية وضبط 436 مخالفة بالأمانة
ضبط مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة 436 مخالفة تموينية، وأغلق 8 منشآت تجارية لمخالفتها القائمة السعرية الجديدة المقرّة من وزارة الصناعة.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة في الأمانة ماجد السادة، أن عملية الضبط تمّت -خلال العشرة الأيام الماضية- من قِبل اللجان الرقابية الميدانية التابعة للمكتب وفروعه في المديريات، التي استهدفت ألفين و458 منشأة تجارية.

وبيّن أن المخالفات توزّعت على رفع الأسعار، وعدم إشهار قائمة سعر، والبيع بدون فواتير، ونقص الوزن، ورفض تفتيش، وأخرى.. لافتاً إلى التزام 943 منشأة، وتوزيع 369 إشعار حضور، وألف و130 تعميماً، وسبعة إشعارات إغلاق.

وأشار السادة إلى أنه تم تحرير محاضر ضبط لـ382 مخالفة تموينية، واتخاذ إجراءات وغرامات مالية بحق 148 مخالفة.

وحثّ اللجان الميدانية على تعزيز الأداء الرقابي على الأسواق وتجار التجزئة ومنافذ البيع في جميع المديريات، وفق خطة عمل المكتب للفترة القادمة، بما يكفل الحفاظ على الاستقرار التمويني، وتخفيف معاناة المواطنين، وحماية المستهلك من الاستغلال والغش.

وأكد مدير الصناعة استمرار النزول الميداني للرقابة على الأسواق، والتأكد من مدى الالتزام بالقائمة السعرية للسلع الأساسية الصادرة عن الوزارة، وضبط المخالفين والمتلاعبين، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي وزارة الصناعة والأمانة.








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