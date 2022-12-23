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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ رمزي اليوسفي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ رمزي رشاد طربوش اليوسفي، شيخ عزلة بني يوسف مديرية المواسط محافظة تعز، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لنجل الفقيد الشيخ احمد رمزي رشاد طربوش اليوسفي، والشيخ عمار محمد رشاد طربوش اليوسفي، وأفراد الأسرة وكافة آل اليوسفي في عزلة بني يوسف مديرية المواسط محافظة تعز في هذا المصاب.



وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والتنظيمية، وجهوده الخيرة تجاه مجتمعه وسعيه النبيل لحل الخلافات بين المواطنين وإصلاح ذات البين والذي اكسبه تقدير واحترام الجميع.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.