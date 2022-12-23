المؤتمرنت -

استمرار الأجواء شديدة البرودة في هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة أحياناً خلال الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة وغرب الجوف.



ومن المتوقع أن يكون الطقس بارد نسبياً إلى بارد في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، المحويت وإب، وبارداً نسبياً في صحارى محافظات حضرموت، مأرب والجوف.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة تصل سرعتها إلى 28 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.



وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.2 في ذمار ، 4.6 في عمران، 5.4 في صنعاء ، 6.5 في السدة، 9 في إب، 10.4 في عتق.



ونبه المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة للوقاية من الأجواء الباردة.



وحث المزارعين ومربي النحل والماشية على عمل الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية والثروة الحيوانية وتغطيتها من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أحياناً.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر.