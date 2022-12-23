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المؤتمر نت - اختتمت بصنعاء فعاليات مؤتمر المعرفة التكنولوجية والتحول الرقمي في التعليم العالي، الذي نظمه على مدى يومين مركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الاكاديمي

التوصيات الصادرة عن مؤتمر المعرفة التكنولوجية والتحول الرقمي

المؤتمرنت - إبراهيم‮ ‬الحجاجي -
التوصيات الصادرة عن مؤتمر المعرفة التكنولوجية والتحول الرقمي
اختتمت بصنعاء فعاليات مؤتمر المعرفة التكنولوجية والتحول الرقمي في التعليم العالي، الذي نظمه على مدى يومين مركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الاكاديمي وبالشراكة مع الجامعة الامارتية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

1_ اعتماد كلمات عضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات ورئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي كوثائق رسمية ضمن وثائق المؤتمر.
2_ إعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تشمل التعليم العالي ومؤسساته.
3_ العمل على تعزيز الثقافة الإلكترونية لمنسوبي مؤسسات التعليم العالي عبر تنفيذ العديد من البرامج التدريبية الهادفة.
4_ سن القوانين ووضع اللوائح والنظم والأدلة المنظمة لإجراءات التحول الرقمي.
5_ تصميم إطار عام للتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي بما يشمل المعايير المناسبة والمحتوى المعياري الملائم.
6_ إعادة النظر في التوجهات الفكرية الحاكمة لمسارات التعليم العالي عبر تحقيق معرفة تكنولوجية متكاملة وتغيير جذري في العقلية والمهارات وممارسات الأعمال وتشجيع الابتكار في العمليات والعقول والثقافة والعادات وبما يخدم التحول الرقمي، ويحافظ على هويتنا الإيمانية.
7_ توفير البنية التحتية التكنولوجية الداعمة للتوجه نحو التحول الرقمي.
8_ استخدام وتطبيق أنظمة ذكاء الأعمال في وزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها.
9_ تضمين متطلبات التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي في مشروعات الرؤية الوطنية 2030 على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
10_ تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات العاملة على المستوى الوطني والعربي والدولي فيما يخدم التحول الرقمي.
11_ تخصيص مصادر تمويل مبتكرة مثل هيئة الأوقاف وغيرها من المؤسسات والهيئات والصناديق للتمويل في مجال البحث والتطوير في مجال التحول الرقمي.
12_ إنشاء جامعة يمنية حكومية إلكترونية كنموذج يمكن الاحتذاء به نحو التحول الرقمي.
13_ الاستفادة من النظم والبرامج الالكترونية في تنمية التحصيل المعرفي والمهاري لدى الطلبة في المقررات التطبيقية.
14_ التوسع في متطلبات تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي وفقًا للسياسات الدائمة نحو التحول الرقمي.
15_ تفعيل واستكمال المعامل الافتراضية بما يتماشى مع التوجهات المعاصرة للتحول الرقمي وبما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي.
16_ إطلاق المنصة الرقمية للمجلات العلمية على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي.
17_ تمكين ودعم مركز تقنية المعلومات للإسهام الفاعل في تأهيل الجامعات للتحول الرقمي.
18_ ادماج مفاهيم التحول الرقمي في المقررات الأساسية للبرامج الأكاديمية ومفاهيمها الدراسية في مختلف التخصصات في مؤسسات التعليم العالي.
19_ تقوم وزارة التربية والتعليم باعتماد مادة الحاسوب من سنة أولى بمحتوى معياري متدرج حتى نهاية ثالث ثانوي بحيث يتخرج الطالب ولديه الثقافة الحاسوبية التي تمكنه للتكيف في البيئة الإلكترونية الجامعية.
20_ انشاء مكتبات إلكترونية رقمية في كل مؤسسات التعليم العالي.

وفي الأخير يتقدم المشاركون في المؤتمر العلمي الثالث بجزيل الشكر وعظيم التقدير للقيادة السياسية وقيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ/ حسين حازب ونائبه والوكلاء وكل العاملين في الوزارة.

ويشيد القائمون على المؤتمر بما وصل إليه مجلس الاعتماد الأكاديمي من مستوى عال من الإنجاز لاسيما في الاعتماد الأكاديمي والاعتراف الدولي من قيل الهيئات الدولية وفي طليعتها (WFME)، كما يشيد المشاركون في المؤتمر بما حقق مركز تقنية المعلومات من إنجازات تقنية وعلمية وابتكارية لم يشهدها من قبل.








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