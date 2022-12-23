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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الإعلامي المخضرم محمد طاهر حسين الخولاني، والذي وافاه الاجل بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء

الأمين العام المساعد يعزّي بوفاة الإعلامي محمد الخولاني

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزّي بوفاة الإعلامي محمد الخولاني
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الإعلامي المخضرم محمد طاهر حسين الخولاني، والذي وافاه الاجل بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي.

وأشاد الشريف، بمناقب الفقيد الخولاني الذي يعد من الرعيل الأول في المجال الإعلامي، حيث كان أول مذيع قبل الثورة، وتقلد العديد من المناصب في الإذاعة والتلفزيون منها مدير عام التلفزيون 1974 وأحد مؤسسيها، وكان آخر منصب له نقيب المستشارين الإعلاميين، فضلاً عن ما كان يتحلى به سجايا انسانية نبيلة ودماثة خلق أكسبته حب واحترام وتقدير كافة زملائه وأصدقائه وكل من عرفه.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجلي الفقيد المهندس سمير وخالد محمد طاهر الخولاني وبقية أفراد الأسرة وآل الخولاني كافة، والأسرة الإعلامية بهذا المصاب.

وأكد أن الوطن فقد برحيله قامة إعلامية وطنية سامقة وشخصية قيادية راقية.. سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم قلوب أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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