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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات، ورياحاً نشطة إلى شديدة تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات، ورياحاً نشطة إلى شديدة تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، غرب الجوف، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، المحويت وإب والمناطق الصحراوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة تصل سرعتها إلى 27 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في ذمار، 6.8 في عمران، 8.5 في السدة، 10 في صنعاء، 10 في عتق.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين لحماية محاصيلهم الزراعية .

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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