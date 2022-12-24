السبت, 24-ديسمبر-2022 الساعة: 02:28 م - آخر تحديث: 02:19 م (19: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الإدارة العامة للمرور وفاة وإصابة 598 مواطناً جراء الحوادث المرورية في أمانة العاصمة والمحافظات

وفاة وإصابة 598 مواطناً بحوادث مرورية في شهر

المؤتمرنت -
وفاة وإصابة 598 مواطناً بحوادث مرورية في شهر
أعلنت الإدارة العامة للمرور وفاة وإصابة 598 مواطناً جراء الحوادث المرورية في أمانة العاصمة والمحافظات خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ.

وأفادت شرطة المرور في تقرير لها اليوم، بوفاة 83 وإصابة 515 مواطناً، بينهم 213 إصابتهم بليغة، جراء 371 حادثاً مرورياً توزع بين صدام ودهس وانقلاب وسقوط.

وذكر التقرير أن الخسائر المادية لتلك الحوادث قدرت بنحو مليار و387 مليوناً و600 ألف ريال.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تشمل الحوادث التي سجلتها شرطة المرور وتعاملت معها خلاف الحوادث التي لم تبلغ بها وتسجلها والتي يتم حلها والتعامل معها من قبل السائقين والمواطنين ما يزيد احتمالية ارتفاع العدد، وهو ثمن فادح لا ينبغي دفعه مقابل التنقل.

وأرجعت شرطة المرور أسباب الحوادث المرورية إلى ضعف الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز الخاطئ وقيادة صغار السن وعكس الخط وعدم مفاقدة السيارة ومخالفات مرورية أخرى.

ونوه التقرير إلى أن الحوادث المرورية تمثل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية إضافة إلى ما تخلفه من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ويمكن أن تدفع عائلات بأكملها إلى الفقر من خلال فقدان معيليها.

وأوضح أن شرطة المرور تبذل جهوداً مكثفة وتعمل على وضع الحلول والمعالجات وزيادة الاهتمام والوعي للحد من هذه الحوادث .. مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية لمعالجة أسباب الحوادث والتخفيف من آثارها السلبية.

ودعت شرطة المرور جميع المواطنين إلى التقيد التام والالتزام بالقوانين والآداب والتعليمات المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وجعل الطُرق أكثر أمناً لمستخدميها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: اليوم.. حملة لضبط باصات الأجرة في صنعاء
عربي ودولي: 29 أسيرة فلسطينية في سجون العدو الصهيوني
رياضة: شكوى فرنسية رسمية ضد حارس الأرجنتين
اقتصاد: انخفاض سعر الغاز في أوروبا لأدنى مستوى
عربي ودولي: فلسطين تحذر من مخطط صهيوني جديد
أخبار: الأمين العام المساعد يعزّي بوفاة الإعلامي الخولاني
فنون ومنوعات: القبض على إعلامي مصري متهم بالنصب
أخبار: التوصيات الصادرة عن مؤتمر المعرفة التكنولوجية
عربي ودولي: قتلى وجرحى في إطلاق نار وسط باريس
رياضة: منتخب اليمن يهزم لافيينا المصري ودياً
علوم وتقنية: التدخين وألزهايمر.. دراسة تكشف العلاقة
اقتصاد: استقرار الذهب وسط تداول ضعيف
أخبار: حوادث المرور تقتل وتصيب 47 شخصاً
محافظات: 79 عملية بمخيم العيون المجاني في عمران
أخبار: استمرار الأجواء شديدة البرودة في هذه المحافظات
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ رمزي اليوسفي
علوم وتقنية: ما أضرار شرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
عربي ودولي: الإحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري
أخبار: إغلاق 8 منشآت تجارية وضبط 436 مخالفة بالأمانة
عربي ودولي: احراق برج عسكري للعدو الصهيوني
علوم وتقنية: مخاطر الإفراط في تناول القهوة لمرضى القلب
مجتمع مدني: ضغط الدم.. متى يمثل أكبر تهديد للحياة؟
أخبار: الرئيس المشاط: لا هدنة إذا لم يُستجاب لمطالب اليمنيين
أخبار: 78 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
محافظات: حجة: ترسيم 3 آلاف و500 سيارة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022