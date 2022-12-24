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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عن مصفوفة الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية

تخفيض أسعار الكهرباء في صنعاء

المؤتمرنت -
تخفيض أسعار الكهرباء في صنعاء
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عن مصفوفة الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية ( ريال / ك.و.س) المباعة للمستهلكين من قبل مُلاك المولدات الخاصة والحكومية.

وأوضحت الوزارة أنه وفق التعرفة الجديدة لوزارة الكهرباء والطاقة يبلغ سعر الكيلو وات للقطاع الخاص 310 ريال، وللمؤسسة العامة للكهرباء 300 ريال وذلك ابتداء من الفوترة القادمة.

ودعت وزارة الكهرباء جميع مُلاك المولدات الخاصة الالتزام التام بالتعرفة المقرة ولائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة.

وأكد بيان المؤتمر الصحفي أنه لا يحق لملاك المحطات الكهربائية الخاصة فرض أو جباية أو تحصيل أي مبالغ أو رسوم أو اشتراك أو تعرفة بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة.

وأهابت الوزارة بالمستهلكين عدم دفع أي مبالغ تحت أي مسمى كان بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة والإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم المجاني (8000144).








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