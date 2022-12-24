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المؤتمر نت - حملت وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز بصنعاء، شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف كامل المسؤولية عن الحوادث والانفجارات الناجمة عن عدم إضافة مادة المركبتان إلى الغاز المنزلي

صنعاء تحمل "صافر" مسؤولية انفجار أسطوانات الغاز

المؤتمرنت -
صنعاء تحمل "صافر" مسؤولية انفجار أسطوانات الغاز
حملت وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز بصنعاء، شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف كامل المسؤولية عن الحوادث والانفجارات الناجمة عن عدم إضافة مادة المركبتان إلى الغاز المنزلي الذي يتم تحميله عبر المقطورات من صافر إلى المحطات المركزية بالمحافظات.

وأشارت الشركة اليمنية للغاز في بيان لها اليوم، إلى أنها استقبلت العديد من الشكاوى حول انعدام مادة المركبتان "الرائحة" التي يتم إضافتها إلى مادة الغاز، ما أدى إلى وقوع حوادث وانفجارات في عدد من المحافظات.

وأوضحت أنه وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية الملقاة على الشركة وحرصاً منها على سلامة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة فقد قامت الادارة العامة للشركة في صنعاء بالعديد من المراسلات لشركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف لمعرفة أسباب عدم إضافة مادة المركبتان إلى مقطورات الغاز الذي يتم إنتاجه في صافر كونها المسئولة عن ذلك.

وعبرت الشركة اليمنية للغاز عن الأسف الشديد لعدم تجاوب شركة صافر لعمليات الإنتاج مع تلك المراسلات التي تمت بشكل رسمي.

وأكد البيان أن الشركة اليمنية للغاز بصنعاء تشترط إضافة مادة المركبتان إلى الغاز المستورد المخصص للمصانع وكبار المستهلكين والسيارات والمطاعم، وذلك عبر طرف ثالث "شركة دولية فاحصة" لتأكيد وجود هذه المادة وبحسب المواصفات العالمية.

كما أكد البيان أن الشركة تخلي مسئوليتها عن الحوادث الناجمة عن عدم إضافة مادة المركبتان للغاز الذي يتم إنتاجه محلياً من صافر.








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