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المؤتمر نت - تفقد أمين العاصمة، حمود عباد، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي في سائلة صنعاء القديمة، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف دولار

عُباد يتفقد إعادة تأهيل الخط الناقل للصرف الصحي بالسائلة

المؤتمرنت -
عُباد يتفقد إعادة تأهيل الخط الناقل للصرف الصحي بالسائلة
تفقد أمين العاصمة، حمود عباد، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي في سائلة صنعاء القديمة، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف دولار.

واطلع أمين العاصمة على مستوى تنفيذ أعمال الحفريات وتركيب واستبدال الأنابيب الصرف الصحي للمقطع الأول من الخط الناقل وسط السائلة، بطول ألفين و200 متراً بتمويل البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس".

واستمع من المهندسين عبدالله المطاع وجمال الوادعي، إلى شرح حول طبيعة الأعمال المنفذة والجارية ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يشمل استبدال الخط الرئيسي الناقل بالسائلة بطول خمسة كيلو و148 متراً، بإشراف الأمانة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة.

وحث عباد، على رفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود في سرعة إنجاز الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية والفترة المحددة لتنفيذ المشروع، بما يسهم تسهيل حركة السير وتحسين خدمات الصرف الصحي وضمان ديمومة المشروع.

كما اطلع أمين العاصمة حمود عباد ومعه مدير مشروع النظافة إبراهيم الصرابي، على مستوى الإنجاز واستكمال أعمال التشطيبات والتحسين في دوار نفق جسر مذبح، بتمويل محلي.

واستمع عباد من المهندس إبراهيم العديني إلى شرح حول الأعمال المنجزة التي شملت تنفيذ جسور وصبيات خرسانية بمساحة دوار وبجانبي نفق مذبح، وكذا استمرار اعمال تأهيل وتحسين المساحات الجمالية تحت الجسر.

وحث أمين العاصمة على سرعة استكمال أعمال التأهيل والتحسين ورفع الاتربة وكذا التشطيبات المتبقية بمشروع نفق مذبح وفقاً للمواصفات الفنية، بما يكفل تسهيل حركة السير.

وأكد أهمية إنجاز هذه المشاريع الكبيرة والحيوية التي تنفذها أمانة العاصمة في إطار ترجمة توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، والتي تمثل انتصاراً حقيقيا على العدوان.








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