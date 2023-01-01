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المؤتمر نت - اكد وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، حميد المزجاجي، على مطالب صنعاء وإصرار الوفد الوطني في المحادثات الأخيرة على دفع المرتبات

الوزير المزجاجي يؤكد إصرارالوفد الوطني على مطالب صرف مرتبات الموظفين

المؤتمرنت -
الوزير المزجاجي يؤكد إصرارالوفد الوطني على مطالب صرف مرتبات الموظفين
اكد وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، حميد المزجاجي، على مطالب صنعاء وإصرار الوفد الوطني في المحادثات الأخيرة على دفع المرتبات من عائدات النفط والغاز.

مؤكدا كذلك على مطالب فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار وإخراج المحتل الأجنبي من كامل الأراضي اليمنية،

وكشف وزير الدولة المزجاجي عن مراوغة تحالف العدوان ورغبته في الخروج من هذا المأزق بطريقة غير منصفة للشعب اليمني.
وقال:"مطالبنا واضحة ومحقة عليهم إعادة أموالنا من عائدات ثرواتنا لصالح صرف المرتبات ولا نريد منهم أن يتصدقوا علينا"




ونقلت قناة (المسيرة) الفضائية، عن وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء حميد المزجاجي، توضيحه إن مسألة صرف الرواتب من ميناء الحديدة غير منطقية، منوها الى أن إيرادات ميناء الحديدة جزء يسير من العائدات ولا يتعدى 7% من العائدات التي كانت تصرف للرواتب من الغاز والنفط اليمني.

وقال ":90% من العائدات مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي وتورد إلى البنك الأهلي في جدة" منوها الى أن " نقل البنك المركزي إلى عدن كان قراراً خاطئاً له تبعاته الكارثية ورغم ذلك فهم لم يلتزموا بصرف المرتبات لجميع الموظفي".








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