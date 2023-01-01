المؤتمرنت -

وفاة أسرة يمنية في انفجار أسطوانة غاز منزلي

توفيت أسرة يمنية مكونة من أم و4 أطفال في عمر الزهور، حينما انفجرت بمنزلهم أسطوانة غاز منزلي في مدينة الحديدة (غربي اليمن).



وأفادت مصادر محلية بأن إسطوانة غاز انفجرت داخل منزل المواطن عدنان يوسف مزجاجي في حي الغليل بمديرية الحوك، ما أدى إلى مقتل زوجته و4 من أبنائه.



وأشار المصدر إلى أن المنزل دُمّر كلياً، في حين شاءت الأقدار نجاة الأب بتواجده خارج المنزل أثناء الانفجار.



إلى ذلك، وجه محافظ الحديد محمد قحيم بإعادة بناء وترميم المنزل، كما قدم مساهمة مالية من مكتب الزكاة لراعي الأسرة الذي يعد الناجي الوحيد من هذه الحادثة المؤلمة.



وقتل وجرح العشرات من المواطنين ودُمرت العديد من المنازل بسبب الحوادث الناجمة عن اسطوانات الغاز المنزلي، في وقت تتزايد فيه الاسطوانات التالفة في المنازل والأسواق، وتشكل أسطوانات الغاز التالفة خطراً على أرواح المواطنين.



وكانت وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز بصنعاء، حملت شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف بمأرب، كامل المسؤولية عن الحوادث والانفجارات الناجمة عن عدم إضافة مادة المركبتان إلى الغاز المنزلي الذي يتم تحميله عبر المقطورات من صافر إلى المحطات المركزية بالمحافظات.