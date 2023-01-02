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أخبار
المؤتمر نت - توقعات بطقس بارد وأمطار على عدة محافظات

توقعات بطقس بارد وأمطار متفرقة على عدة محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بطقس بارد وأمطار متفرقة على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة، وهطول أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية من المتوقع استمرار الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، صنعاء، عمران، والبيضاء وعلى المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، أبين، لحج، إب وشبوة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية والمرتفعات الجبلية المقابلة لها.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تصل أقصى سرعة لها إلى 34 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب فيما تصل أقصى سرعة للرياح إلى24 عقدة حول أرخبيل سقطرى .

وقد تتشكل الشابورة المائية والضباب على مناطق متفرقة من محافظات حجة المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، لحج وأبين .

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 6.5 في ذمار، 7.5 في صنعاء، 8.5 في السدة، 9 في عمران.

وهطلت أمطار خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي وجاءت على النحو الآتي: المحويت : 14.5 ملم، حجة: 10.2، صنعاء : 1.2، تعز : 1 ملم.

ودعا المركـز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

ونبه المواطنين إلى عدم التواجد في مجاري السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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