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أخبار
المؤتمر نت - انعقاد اجتماع للجنة تسيير حركة رفع مستوى التغذية باليمن

انعقاد اجتماع للجنة تسيير حركة رفع مستوى التغذية باليمن

المؤتمرنت -
انعقاد اجتماع للجنة تسيير حركة رفع مستوى التغذية باليمن
عُقد بصنعاء، اليوم ، اجتماع للجنة تسيير حركة رفع مستوى التغذية في اليمن برئاسة رئيس اللجنة وزير التخطيط والتنمية، عبد العزيز الكميم.

وفي الاجتماع أكد وزير التخطيط والتنمية أهمية الأمن الغذائي المتكامل، معتبرا أن نقص الأغذية لدى الأسر هو انعكاس لنقص المأخوذ الغذائي.

وأوضح أنه سيتم تكثيف الجهود لبناء الشراكات الفاعلة مع قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التدهور المستمر للأمن الغذائي والتغذية.

وأكد الوزير الكميم أهمية إيجاد شبكات داعمه تناصر القضية على المستوى المحلي والدولي، لافتا إلى دور القطاع الخاص الرائد والفاعل في المساهمة والتعاون للإسهام في الحد من الآثار الكارثية لسوء التغذية على الأطفال والأمهات وعلى التنمية بشكل عام، مشيرا بدور المنظمات الدولية العاملة لدى بلادنا في دعم جهود رفع مستوى التغذية في اليمن.

من جانبه أوضح نائب وزير التخطيط والتنمية المنسق الوطني لسكرتارية رفع مستوى التغذية في اليمن، الدكتور عبد السلام المهذري، أن السكرتارية ركزت جهودها على الانخراط في الأنشطة العالمية بهدف الترويج لأنشطة خطط التغذية في اليمن.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة عملت على الإعداد لعقد القمة العالمية للنظم الغذائية بهدف التوصل لتحديد التدخلات التي من شأنها إحداث تغيرات جذرية نحو نظم غذائية صحية ومستدامة.










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