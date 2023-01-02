المؤتمرنت -

تعرف على قائمة المنتخب اليمني في خليجي 25

يشارك المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج 25، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من " 6 ـ 19" يناير 2023م.



ويخوض الأحمر الكبير منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: العراق، عمان والسعودية، حيث يلعب لقاءه الأول الجمعة المقبلة أمام منتخب السعودي، عقب مباراة الافتتاح التي ستجمع العراق وعُمان.



وانخرط المنتخب الوطني في معسكر خارجي في مصر بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب ومساعده المدرب الوطني محمد الزريقي منذ 24 نوفمبر الماضي، خاض خلاله ست مباريات تجريبية مع أندية مصرية في القسم الثاني.



وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني التي وصلت البصرة الجمعة الماضية:



- سالم الهارش - حارس مرمى



- محمد أمان - حارس مرمى



- علي فضل عباس - حارس مرمى



- هارون يوسف الزبيدي - قلب دفاع



- مدير عبد ربه الرداعي - قلب دفاع



- حمزة الريمي - قلب دفاع



- اكرم البحري - قلب دفاع



- أحمد محمد الوجيه - ظهير أيسر



- جار الله الزغاري - ظهير أيسر



- - عماد حمود الجديمة - ظهير أيمن



- عمرو طلال لطف - قلب دفاع



عمر عبد الله شارد - مدافع



- محمد فوزي باحميد - محور ارتكاز



- محمد حسن الطيري - وسط ارتكاز



- ناصر محمدوه - وسط ارتكاز



- محمد هاشم النجار - وسط



- حمزة محمد حنش - وسط



- أنيس سالم المعاري - وسط مهاجم



- عبدالواسع المطري - وسط مهاجم



- عمر عبد الله الداحي - مهاجم



- أحمد السروري مهاجم



- محمد عبد الله الداحي - مهاجم



- علي عبده العمري‏ - مهاجم



- أيمن الهاجري - مهاجم



- أحمد ماهر - مهاجم.