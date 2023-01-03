الثلاثاء, 03-يناير-2023 الساعة: 03:24 م - آخر تحديث: 03:03 م (03: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة، في عدة محافظات، ورياحاً نشطة إلى قوية تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة

تحذير من رياح قوية وأجواء باردة في هذه المحافظات

المؤتمرنت -
تحذير من رياح قوية وأجواء باردة في هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة، في عدة محافظات، ورياحاً نشطة إلى قوية تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة وعلى المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية وأقصى سرعة لها تصل إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب فيما تصل أقصى سرعة في أرخبيل سقطرى إلى 24 عقدة.

وأشار إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 4.5، صنعاء : 5.2 ، عمران : 5.6 ، السدة: 7.5 درجة مئوية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

وحث المزارعين ومربي النحل والماشية على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من الطقس البارد إلى البارد نسبياً.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: القاتل الصامت.. قد يظهر أولا كألم في الظهر!
رياضة: برنتفورد يقسو على ليفربول في البريميرليغ
رياضة: باريس يبدأ 2023 بالسقوط أمام لانس
اقتصاد: الدولار يرتفع في أولى جلسات 2023
علوم وتقنية: شرب الماء قبل الفطور... إليكم بعض الفوائد
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: صنعاء: اجتماع للجنة تسيير حركة رفع مستوى التغذية
مجتمع مدني: صنعاء: اختتام برنامج يمانيات لتمكين المرأة
عربي ودولي: مستوطنون صهاينة يقتحمون الاقصى
أخبار: توقعات بطقس بارد وأمطار على عدة محافظات
فنون ومنوعات: وصلة رقص بين إليسا وأصالة
أخبار: حقوق الإنسان تدين إعدام السعودية لمواطنين يمنيين
علوم وتقنية: 5 طرق ذهبية تحمي من الخرف
رياضة: أستون فيلا يقهر توتنهام في عقر داره
رياضة: نوتنغهام يجبر تشيلسي على التعادل
مجتمع مدني: 5 طرق للسيطرة على القلق خلال العام الجديد
أخبار: وفاة أسرة يمنية في انفجار أسطوانة غاز منزلي
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 7 آلاف فلسطيني في 2022
أخبار: إصابة أب وابنه بانفجار لغم في اليتمة بالجوف
علوم وتقنية: كيف يؤثر التوتر على بصركم؟
أخبار: 93 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: أرسنال يهزم برايتون ويعزز صدارته
اقتصاد: الهند.. معدل البطالة يرتفع الى 8.30%
عربي ودولي: العالم يستقبل عام 2023 بعد سنة مضطربة
ثقافة: فنان تشكيلي يسخر حياته في سبيل التراث الشعبي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023