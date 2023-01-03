الثلاثاء, 03-يناير-2023 الساعة: 04:56 م - آخر تحديث: 04:36 م (36: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الرياضة كجسر نحو التعايش
شوقي شاهر
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - اليمن تحذر من عواقب انتهاكات الكيان الصهيوني للأقصى

اليمن تحذر من عواقب انتهاكات الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى

المؤتمرنت -
اليمن تحذر من عواقب انتهاكات الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية بشدة انتهاكات الكيان الصهيوني لحرمة الأماكن المقدسة في الأقصى الشريف، وآخرها اقتحام وزير الأمن الداخلي المتطرف الصهيوني ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى في ظل انتشار قوات الاحتلال الصهيوني.

واعتبر وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، الانتهاكات والممارسات الصهيونية، اعتداءات هدفها تغيير ملامح وواقع الأماكن المقدسة في القدس، مستغلة تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث في الأراضي المحتلة.

وحذرت من عواقب استمرار الانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأماكن المقدسة وفي مقدمتها الأقصى الشريف .. مؤكدة أن هذه الممارسات الصهيونية اللا مسؤولة ستزيد من حدة المواجهات في الأراضي الفلسطينية العربية وستشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وحمّل بيان وزارة الخارجية، سلطات الكيان الصهيوني والدول المتواطئة معه، مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين، باعتبارها قوة الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع.

وأكد أن تزايد انتهاكات واستفزازات الكيان الصهيوني دليل على فشل المخطط الصهيوني في كسب ود الشعوب العربية وبالأخص بعد تطبيع بعض الأنظمة العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني، في مخالفة لرغبة الشعوب العربية المؤيدة للقضية الفلسطينية والمناهضة للعدو الصهيوني.

وجددت وزارة الخارجية دعوة مجلس الأمن ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لإدانة الممارسات الصهيونية والاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية أبناء الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات في أراضي فلسطين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يهدم منزلاً بالخليل
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
مجتمع مدني: القاتل الصامت.. قد يظهر أولا كألم في الظهر!
رياضة: برنتفورد يقسو على ليفربول في البريميرليغ
رياضة: باريس يبدأ 2023 بالسقوط أمام لانس
اقتصاد: الدولار يرتفع في أولى جلسات 2023
علوم وتقنية: شرب الماء قبل الفطور... إليكم بعض الفوائد
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: بن حبتور يفتتح مشروعين خدميين في العاصمة صنعاء
أخبار: صنعاء: اجتماع للجنة تسيير حركة رفع مستوى التغذية
مجتمع مدني: صنعاء: اختتام برنامج يمانيات لتمكين المرأة
عربي ودولي: مستوطنون صهاينة يقتحمون الاقصى
أخبار: توقعات بطقس بارد وأمطار على عدة محافظات
فنون ومنوعات: وصلة رقص بين إليسا وأصالة
أخبار: حقوق الإنسان تدين إعدام السعودية لمواطنين يمنيين
علوم وتقنية: 5 طرق ذهبية تحمي من الخرف
رياضة: أستون فيلا يقهر توتنهام في عقر داره
رياضة: نوتنغهام يجبر تشيلسي على التعادل
مجتمع مدني: 5 طرق للسيطرة على القلق خلال العام الجديد
أخبار: وفاة أسرة يمنية في انفجار أسطوانة غاز منزلي
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 7 آلاف فلسطيني في 2022
أخبار: إصابة أب وابنه بانفجار لغم في اليتمة بالجوف
علوم وتقنية: كيف يؤثر التوتر على بصركم؟
أخبار: 93 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: أرسنال يهزم برايتون ويعزز صدارته
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023