المؤتمرنت - إبراهيم‮ ‬الحجاجي -

النعيمي يفتتح ورشة تطوير العمل المشترك الحكومي المجتمعي لخدمة الصيادين

افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، ورشة تطوير العمل المشترك الحكومي المجتمعي لخدمة الصيادين، التي عقدتها اليوم بصنعاء وزارة الثروة السمكية بالشراكة مع جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية ومصلحة خفر السواحل ومؤسسة بُنيان التنموية وكلية علوم البحار وبإسناد من اللجنة الزراعية والسمكية العليا.



وأوضح عضو السياسي الاعلى إن العمل على تطوير القطاع السمكي من مختلف الجوانب، يمثل مهاماً مقدسة وليست وظيفة فقط، والتي تبدأ من خلال وعي الصيادين أنفسهم لحماية الثروة السمكية، بالإضافة الى أهمية تحويل القوانين الخاصة بهذا الجانب الى سلوك لدى الصيادين، وأن ذلك لن يتحقق إلا بتظافر الجهود من قبل الجهات الحكومية والمجتمعية، من خلال العمل الجاد للحد من الوسائل التي تمثل خطراً وتهديداً للثروة السمكية، وكذا حماية الصيادين والثروة السمكية من شركات الاستزراع السمكي التي تمثل استعلال لجهود وقدرات الصيادين، وأي وسائل خاطئة من الداخل أو الخارج.



وأشاد النعيمي بإقامة هذه الورشة الهامة التي تلامس مجالاً مهماً لأهم القطاعات المرتبطة ارتباط وثيق بالجانب القومي والمجتمعي والاقتصاد الوطني، متمنياً بأن تخرج هذه الورشة بمخرجات حقيقية على طريق تطوير الأداء في القطاع السمكي وبما يسهم في حماية الصيادين والثروة السمكية بشكل عام ومواجهة التحديات التي تواجه الصيادين، مشيراً الى أن هذه الورشة تعتبر الى جانب ما ستخرج به مقدمة لمؤتمر الأمن البحري الذي يجري التحضير لعقده نهاية يناير الجاري.



من جهته استعرض وكيل وزارة الثروة السمكية ماهر السيد، محاور الورشة التي قدمت كـ سبع أوراق عمل، تناولت الاولى عرض لوزارة الثروة السمكية وتدخلاتها التنموية مع الصيادين في العدوان والحصار، والثانية خلفية عن بدايات العمل التعاوني التشاركي في ظل العدوان والحصار وتأسيس غرفة الصيادين ساحل شمال تهامة، والثالثة التعريف بالتدخلات التنموية للجنة الزراعية والسمكية العليا مع الصيادين ووزارة الثروة السمكية، والرابعة تعريف بجمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية (النشأة والاطلعات)، وكذا في الخامسة تجربة الضبط البحري الحكومي المجتمعي (الفكرة وتقييم التجربة)، بالإضافة الى استعراض أهمية مؤتمر الأمن البحري القادم وأهم افكاره وشروط النشر فيه خلال الورقة السادسة.



من جانبه رحب رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء شاهر القحوم، بالمبادرات والفعاليات التي من شأنها تطوير العمل البحري والثروة السمكية، منوهاً الى ضرورة إيجاد وتعزيز الوسائل الممكنة لنهصة حقيقية في هذا المجال، وكذا تفعيل دور مؤسسات الدولة على مستوى مختلف جوانب القطاع البحري، وكل ما يسهم في تعزيز الحوكمة البحرية وغيرها من الانعكاسات الايجابية على الأمن البحري والثروة السمكية.



وقدم القحوم عرضاً مختصراً عن أهمية مؤتمر الأمن البحري القادم وأهم افكاره وشروط النشر فيه، الذي سيعقد نهاية يناير الجاري، حيث سيشمل مختلف مؤسسات الدولة وذات العلاقة.



وأوضح رئيس مؤسسة بنيان التنموية محمد المداني أن هذه الورشة امتداد لسلسلة عمل مشترك حكومي مجتمعي، للوصول الى مخرجات حقيقية تخدم الصيادين وتحميهم من التهديدات التي تواجههم والحفاظ على البيئة البحرية بشكل عام، وأن الورشة تعتبر من الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الأمن البحري القادم وأهم افكاره، الذي سيعقد نهاية يناير الجاري.



بدوره أكد رئيس جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية عبدالعزيز قشرة أن الجمعية هي الممثل الشرعي للصيادين ككيان مجتمعي، وأنها تمثل الصيادين في هذه الورشة من خلال طرح أوراق عمل تناقش مشاكل الصيادين وما يتعرضون له من معاناة سواء بقصف وحصار العدوان أو اقتياد العديد منهم الى سجون ارتيريا وسجون العدوان، بالإضافة الى جوانب ووسائل أخرى تمثل تهديداً حقيقاً للبيئة البحرية وفي مقدمتها الاسماك والشعب المرجانية.



وتمنى بأن تخرج الورشة بمخرجات تسهم في خلق وعي حقيقي حكومي مجتمعي وأن يكون للصيادين دور أساسي في الرقابة المجتمعية البحرية، وأن تمثل المخرجات بداية نهضة توعوية حقيقية بما يخدم الصيادين والبيئة البحرية مستقبلا.