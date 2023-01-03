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المؤتمر نت - ناقش لقاء بوزارة النقل اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني، مستوى تقييم الأداء والإنجازات في قطاعات النقل المختلفة في الجوانب الفنية والتقنية والمهنية

لقاء برئاسة الوهباني يناقش أداء وإنجازات قطاعات النقل

المؤتمرنت -
لقاء برئاسة الوهباني يناقش أداء وإنجازات قطاعات النقل
ناقش لقاء بوزارة النقل اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني، مستوى تقييم الأداء والإنجازات في قطاعات النقل المختلفة في الجوانب الفنية والتقنية والمهنية خلال العام 2022م.

واستعرض اللقاء الذي ضم وزير النقل عبدالوهاب الدرة، تقارير أداء الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها والخطط التطويرية للمطارات والموانئ التي تعرضت لتدمير ممنهج ومباشر من قبل طيران دول تحالف العدوان ومرتزقته والتي أخرجتها عن الجاهزية التامة.

وتطرق اللقاء بحضور وكيل قطاع النقل الجوي عبدالله العنسي ورئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر، إلى وضع مطار تعز الدولي وخطة إعادة تأهيله والحفاظ على أراضي وحمى المطار من أي اعتداء ودور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في منع أي استحداث أو مخالفات.

واطلع الوهباني على خطة إعادة تأهيل مطاري تعز والحديدة لتقديم خدمات ملاحية جوية محلية ودولية وفقاً للشروط والمتطلبات الدولية ومنظمة الطيران الدولية "الإيكاو".

وفي اللقاء أشاد عضو السياسي الأعلى الوهباني، بالجهود المبذولة في إعادة الجاهزية لمطار صنعاء الدولي.

وقال "المشاريع التي تم تنفيذها منذ أربعة أشهر في مطار صنعاء الدولي المتمثلة في إعادة تأهيل صالات المطار وحقل الطيران والمدرج الرئيسي لهبوط الطائرات وجاهزيته لاستقبال الطائرات التجارية والانسانية على مدار الساعة".

وشدد الوهباني على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه وزير النقل واللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية المكلفة بالحفاظ على أراضي وحرم المطارات ومنع المخالفات وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة والمحكمة وتشكيل لجان الحصر والتعويض لمن لم يسبق تعويضهم.

فيما ثمن وزير النقل إهتمام رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ومتابعتهم المستمرة لأنشطة الوزارة وقطاعاتها الجوية والبحرية والبرية.

وأكد حرص الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها على تنفيذ الخطط التطويرية لرفع مستوى الأداء والتقييم المستمر للوصول إلى أفضل النتائج للارتقاء بقطاعات النقل المختلفة وتقديم خدمات لأبناء الشعب اليمني.

ولفت الوزير الدرة، إلى أن أهمية مطاري تعز والحديدة يكمنا في الكثافة السكانية التي تحظى بخدماته .. مبيناً أن المطارين تعرضا لقصف طيران العدوان ما أدى إلى خروجهما عن الجاهزية لاستقبال الرحلات.

وتطرق إلى الخطط المستقبلية لإعادة تأهيل مطاري تعز والحديدة الدوليين .. لافتاً إلى أن هيئة الطيران المدني والأرصاد لديها دراسة مستقبلية في هذا الجانب.








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