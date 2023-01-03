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5 أنظمة غذائيّة صحيّة للحدّ من أمراض القلب!

تعد أمراض القلب من أكثر أسباب الوفيات شيوعًا في العالم. فيما يلي 5 أنظمة غذائية صحية للقلب يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر وتحسين صحتك العامة، بحسب ما نشره موقع Healtshots.



يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. توصلت دراسة، نُشرت في دورية الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إلى أن تناول وجبات غير صحية هو أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى. إن أفضل طريقة للوقاية هي تناول النظام الغذائي الصحيح بشكل يومي. وفيما يلي 5 أنظمة غذائية صحية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.



1. نظام داش

يرمز نظام داش الغذائي DASH إلى الأساليب التي تساعد على وقف ارتفاع ضغط الدم، وهو مُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات القلب. يشتمل نظام داش الغذائي على الأطعمة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. يهدف إلى التحكم في ضغط الدم عن طريق الحد من تناول الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة.



2. حمية البحر المتوسط

اكتشفت الدراسات العلمية، بما يشمل ما نشره في مراجعات نقدية في علوم الأغذية والتغذية، أن تناول نظام غذائي متوسطي يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب. يرتكز نظام البحر المتوسط الغذائي على الكثير من الخضروات والفواكه والبقوليات والبذور والأسماك والمكسرات. كما يتضمن تقييد كمية السعرات الحرارية التي يمكن تناولها على مدار اليوم.



3. نظام "فليكسيتيريان"

إن النظام الغذائي Flexitarian هو عبارة عن مزيج من كلمتي "مرن ونباتي". ويتضمن نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين والأطعمة النباتية المصنعة لكنه يشجع على استهلاك اللحوم والمنتجات الحيوانية باعتدال. توصلت دراسة، نُشرت في الدورية الطبية البريطانية، إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي مرن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



4. نظام منخفض الكربوهيدرات

يدور النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، بشكل عام، حول الحد من تناول الكربوهيدرات، بما يشمل أطعمة مثل المعكرونة والأطعمة المصنعة والأطعمة السكرية والخبز. كشفت نتائج دراسة، نشرتها الدورية الأميركية للتغذية السريرية، أن الأشخاص، بخاصة من يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، أحرزوا تحسنًا فيما يتعلق بتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



5. النظام النباتي

أظهرت الدراسات أن النظام الغذائي النباتي مفيد لصحة القلب. تشمل الأطعمة التي يتكون منها النظام الغذائي النباتي، بطبيعة الحال، الخضروات والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة وبدائل اللحوم، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.