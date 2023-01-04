المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي أحمد الرهوي بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي- عضو اللجنة العامة، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأستاذ أحمد الرهوي وجميع أفراد الأسرة في هذا المصاب.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"..