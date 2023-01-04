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الدكتور لبوزة يعزي أحمد الرهوي بوفاة والدته

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي- عضو اللجنة العامة، في وفاة والدته الفاضلة يومنا هذا الأربعاء.



وعبر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور لبوزة في البرقية عن خالص العزاء وعظيم المواساة للأستاذ أحمد الرهوي وجميع أفراد الأسرة بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.