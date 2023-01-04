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المؤتمر نت - استشهد طفل في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، اليوم متأثراً بإصابته بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان

الحديدة.. استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية في التحيتا

المؤتمرنت -
الحديدة.. استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية في التحيتا
استشهد طفل في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، اليوم متأثراً بإصابته بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان.

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، استشهاد طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في منطقة الجبلية إثر إصابته صباح اليوم بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان.

وأشار إلى أن المركز سجل منذ بدء العام الميلادي الجديد سقوط 3 شهداء ومثلهم مصابين بينهم أطفال في عدد من المحافظات جراء مخلفات العدوان.

وكان المركز أعلن أمس استشهاد مواطن في مديرية التحيتا بانفجار لغم من مخلفات العدوان.. لافتا إلى استمرار سقوط الضحايا من المدنيين جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب في ظل عدم توفر الأجهزة الكاشفة للألغام.








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