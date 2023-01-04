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المؤتمر نت - قام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي - الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة إلى مدينة تعز وجبهة البرح

المشاط من مدينة تعز: جاهزون لعودة الحرب

المؤتمرنت -
المشاط من مدينة تعز: جاهزون لعودة الحرب
قام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي - الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة إلى مدينة تعز وجبهة البرح.

وأشاد الرئيس المشاط بدور أبناء محافظة تعز الأحرار في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإمارات ورفد الجبهات.

وقال" إن التصدي للعدوان وتعزيز الجانب العسكري ورفد الجبهات ما تزال أولوية لدينا، ما يجب أن نتحلى باليقظة والجهوزية، فنحن ننتظر عودة الحرب في أي وقت، وجاهزون لها".

وأكد فخامة الرئيس أن المرابطين في الجبهات وقاداتهم يخطوّن بثباتهم وصبرهم التاريخ الناصع لليمن ورجاله الذين لا يقبلون الذل والهوان والغزو والاحتلال.

وأشار إلى أن الشعب اليمني يستمد من المرابطين اليوم الصبر والثبات والعزة والإباء والتضحية والفداء، لمواجهة التحديات، وفي المقدمة العدوان والحصار.








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